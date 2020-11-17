قوات الاحتلال تهدم منشأة سكنية في الأغوار الشمالية بالضفة المحتلة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منشأة سكنية في الفارسية بالأغوار الشمالية شرقي الضفة المحتلة.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن "قوات الاحتلال هدمت منشأة سكنية للمواطن رداد حامد دراغمة بحجة عدم الترخيص".

وسبق أن تعرضت ذات المنشاة للهدم قبل أقل شهر من الآن، حيث عمدت قوات الاحتلال إلى هدمها وتدميرها.

يشار الى أن جرافات الاحتلال، هدمت اليوم بركة زراعية في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس، وفككت معرشا خشبيا في منطقة "أم الجمال" بالأغوار الشمالية، وصادرته.

وأفاد المواطن توفيق الحج محمد، صاحب البركة الزراعية، أن الاحتلال اقتحم قرية فروش بيت دجن، وهدم بركة زراعية تم بناؤها من الصفائح وتستخدم لري المزروعات.

وسعت سلطات الاحتلال منذ احتلالها الضفة الغربية لضم وتهويد الأغوار الفلسطينية التي تقع على خزان من المياه.

وتعتبر الأغوار سلة فلسطين الغذائية وهي أكثر المناطق تضرراً من مشروع الضم الذي يلتهم عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.

وتشهد خربة الفارسية في منطقة واد المالح شرق مدينة طوباس، موجة جديدة من عمليات الاستهداف الممنهج التي تهدف بالأساس الى ضرب الوجود الفلسطيني في مناطق الاغوار، والسيطرة الكاملة على مقدرات المنطقة.