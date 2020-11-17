دراسة حديثة: المرض الخفيف من كورونا له عواقب وخيمة

كشف دراسة حديثة أن المرض الخفيف من فيروس كورونا المستجد له عواقب وخيمة على المصاب.

ووفقاً للدراسة التي أعدها خبراء من مجموعة كوفيرسكان البريطانية ونشرتها صحيفة ديلي ميل فقد أظهرت أكثر من مائتي مريض ب COVID-19 الخفيف أن الأعراض لدى هؤلاء المرضى استمرت لفترة طويلة، وما يقرب من 70 ٪ منهم كان لديهم إصابات بأحد أعضائهم أو أكثر من عضو.

في أغلب الأحيان، كانت الرئتان والقلب والبنكرياس في خطر. كما تسبب الفيروس في حدوث مضاعفات في الكلى والكبد والطحال.

بالإضافة إلى ذلك، حتى بعد عدة أشهر من الإصابة، اشتكى الناس من ضيق في التنفس وتشنجات عضلية وصداع.