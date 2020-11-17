ست وفيات و1158 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجل 6 حالات وفاة في الضفة الغربية و3 حالات وفاة في مدينة القدس، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن الوفيات جاءت على النحو التالي:

(مواطنة 55 من سنجل بمحافظة رام الله والبيرة، مواطن 80 عاما من بيت اكسا في بضواحي القدس، مواطن 68 عاما من زنوبا ومواطنة 55 عاما من برقية بمحافظة جنين، مواطن 60 عاما من مخيم عسكر القدس ومواطنة 67 عاما من نابلس)، إضافة إلى مواطن 66 عاما ومواطنة 73 عاما من قطاع غزة،

وتابعت أ، الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (93)، محافظة نابلس (155)، محافظة بيت لحم (98)، محافظة قلقيلية (12)، محافظة رام الله والبيرة (76)، جنين (48)، أريحا والأغوار (7)، سلفيت (11)، طولكرم (34)، طوباس (12)، قطاع غزة (486)، ضواحي القدس (36)، مدينة القدس (90).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

واشارت الى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 426 حالة في الضفة الغربية (الخليل 56، جنين 19، نابلس 138، طولكرم 6، قلقيلية 5، سلفيت 7، بيت لحم 155، رام الله والبيرة 40)، قطاع غزة 305، مدينة القدس (43).