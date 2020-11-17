الشوري السعودي يطالب بإرفاق كتيب مع عقد الزواج

طالب مجلس الشورى السعودي، اليوم الثلاثاء، وزارة العدل بإعداد كتيب تعريفي يرفق مع عقد الزواج.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثانية للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس عبد الله آل الشيخ، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

واقترح المجلس أن يتضمن الكتيب بياناً بحقوق والتزامات الطرفين (العريس والعروس) الشرعية المتعارف عليها خلال فترة الزواج أو عند الطلاق والمترتبة على العقد خلاف الشروط الخاصة والتوقيع بالاطلاع والالتزام بها.

والعام الماضي كشفت وزارة العدل السعودية أن عدد عقود الزواج الصادرة يوميا في المملكة تتراوح ما بين 345 و819 عقدا، فيما قدرت حالات الطلاق الصادرة يوميا في جميع مناطق المملكة ما بين 195 و315 حالة، بحسب صحيفة "عكاظ".

وأوضحت الوزارة أن عدد عقود الزواج خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019، بلغ أكثر من 11 ألف عقد، بزيادة قدرها 7% من عقود الزواج الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي. ومثلت عقود الزواج التي يكون طرفاها سعوديون نسبة 89% من إجمالي عقود الزواج في المملكة.

وذكرت الوزارة في تقرير أن عدد حالات الطلاق بلغ 5192 حالة، 48% منها في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، كما تراوحت حالات الطلاق الشهرية لفترة الـ12 شهرا السابقة بين 2430 كحد أدنى، و5110 كحد أعلى.