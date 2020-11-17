داخلية غزةبصدد اتخاذ اجراء الاغلاق الشامل حال استمر ارتفاع الاصابات

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد اتخاذ جُملة من الإجراءات الصعبة قد تصل للإغلاق الشامل في حال استمرار ارتفاع معدل تسجيل الإصابات.

وحذر الناطق باسم وزارة الداخلية اياد البزم، من أن استمرار ارتفاع أعداد الإصابات - التي وصلت في هذا اليوم 486 إصابة -، يؤشر على خطورة المرحلة التي نعيشها، حيث ارتفع معدل الإصابات بنسبة تزيد عن 20% من إجمالي الفحوصات التي يتم إجراؤها، بعدما كانت لا تتجاوز 5% خلال الأسابيع الأولى من انتشار الفيروس.

وأوضح البزم، ان وزارة الداخلية اتخذت إجراءات مُركزة لتجنب الإغلاق الشامل، لما يكلفه ذلك من أعباء كبيرة على قطاعات المجتمع كافة.

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد اتخاذ جُملة من الإجراءات الصعبة قد تصل للإغلاق الشامل في حال استمرار ارتفاع معدل تسجيل الإصابات.

وحذر الناطق باسم وزارة الداخلية اياد البزم، من أن استمرار ارتفاع أعداد الإصابات - التي وصلت في هذا اليوم 486 إصابة -، يؤشر على خطورة المرحلة التي نعيشها، حيث ارتفع معدل الإصابات بنسبة تزيد عن 20% من إجمالي الفحوصات التي يتم إجراؤها، بعدما كانت لا تتجاوز 5% خلال الأسابيع الأولى من انتشار الفيروس.

وأوضح البزم، في مؤتمر صحفي، ان وزارة الداخلية اتخذت إجراءات مُركزة لتجنب الإغلاق الشامل، لما يكلفه ذلك من أعباء كبيرة على قطاعات المجتمع كافة.

وبيّن أن وزارته جهودها في مواجهة فيروس كورونا، حيث تعمل الأجهزة المختصة على تنفيذ الإجراءات الوقائية في كافة القطاعات والمنشآت.

وأشار ناطق الداخلية، إلى أن الوزارة شكّلت عدداً من اللجان المختصة في إطار تكثيف متابعة التزام المواطنين بإجراءات الوقاية في ظل ارتفاع الإصابات المسجلة، ومنها لجنة تأمين ومتابعة البيوت الخاضعة للحجر الصحي.

ولفت البزم، إلى أن لجنة متابعة وتأمين البيوت الخاضعة للحجر المنزلي تؤمن حالياً 1787 منزلاً تضم مخالطين ومصابين في كافة المحافظات.

وذكر البزم، أن الداخلية أوقفت وحجزت 52 مواطناً لم يلتزموا بالحجر الصحي، ونقلهم لمركز حجر خانيونس "أصداء"، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما أوقفت 168 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال الليلي، كما تم توقيع تعهدات بحق 397 مواطناً خالفوا إجراءات السلامة.

وأغلقت الشرطة 237 منشأة تجارية وسياحية مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة منذ بداية الأسبوع الجاري، وفي إطار إجراءاتها بحق المخالفين.

ودعا المواطنين الخاضعين للحجر المنزلي إلى الالتزام الكامل بإجراءات الحجر، وكلّ من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.

وقال إن "وزارة الداخلية بذلت جهوداً توعوية وميدانية ومجتمعية من أجل الحد من انتشار الفيروس، ومنها عقد لقاءات لوكيل الوزارة مع شرائح مجتمعية مختلفة، من قادة الفصائل، والوجهاء والشخصيات الاعتبارية، والاتحادات والنقابات، في إطار تحمّل مسؤولياتهم".

وأضاف المتحدث، ان المسؤولية في هذه المرحلة هي مسؤولية فردية وجماعية ولا تقتصر على الجهات الحكومية.

وشدّد البزم، على أن جهاز الشرطة يعمل على متابعة تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية في كافة القطاعات والمنشآت، وكذلك قرار حظر التجوال المسائي، وقرار إغلاق المرافق والمنشآت عند الساعة الخامسة مساء، من خلال الجولات الميدانية والرقابية على مدار الساعة.

وعملت الوزارة على مراقبة تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة في كافة القطاعات وفق بروتوكولات وزارة الصحة؛ طيلة الفترة الماضية، حرصاً على استمرار مظاهر الحياة والمحافظة على العملية التعليمية والعجلة الاقتصادية؛ ولتمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم.

كما ولفت إلى ان الوزارة تحملت الوزارة أعباء كبيرة منها إصابة العشرات من منتسبي الوزارة بالفيروس.