القدرة: المناطق الحمراء ارتفعت لـ30 والشتاء يزيد الأزمة

أكد د.أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء 17/11/2020، أن المناطق المصنفة "حمراء" بسبب "فيروس كورونا" زادت لتصيح 30 منطقة حمراء في محافظات قطاع غزة.

وأوضح القدرة في تصريح لإذاعة صوت الأقصى، أن إجمالي الإصابات من بداية الجائحة في مارس الماضي 11471 مصاب و3545 حالة نشطة وتعافي 7876 تعافي و50 وفاة.

وبين أن قطاع غزة سجل اليوم 486 إصابة جديدة بعد 2412 فحص مخبري وتعافي 305 مصاب وحالتي وفاة في المشفى الأوروبي لمواطن 66 عام وسيدة 73 عام.

وشدد القدرة على أن ازدياد الإصابات سينعكس على المنظومة الصحية مع دخول الشتاء وتداخل أعراض فيروس الإنفلونزا مع كورونا.

وقال د. القدرة:"نبذل جهوداً لاحتواء بؤر التفشي التي تزيد من فرص إصابة المخالطين وانتشار الوباء."

وأضاف:" قدرة المستشفى التركي والأوروبي 500 سرير للحالات المتوسطة والخطيرة و50 سرير للعناية المركزة، ونسعى لزيادة عدد أسرة العناية المركزة إلى 100 سرير."

وتابع: "نحتاج لدعم وزارة الصحة والمؤسسات الإنسانية والصحية في العالم فلدينا 47% نقص في الأدوية وعجز كبير في المستلزمات الطبية وبنوك الدم."