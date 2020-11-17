نائبة أمريكية تكشف: "إسرائيل" طلبت معاقبة حركة مقاطعتها

كشفت نائبة أمريكية أن "إسرائيل" سعت من خلالها لتقديم مشروع قانون لمعاقبة حركة مقاطعة كيان الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضحت النائبة ديبورا سيلكوكس البرلمانية الأمريكية في ولاية جورجيا، أن القنصلية "الإسرائيلية" طلبت منها تقديم مشروع قانون لمعاقبة حركة مقاطعة دولة الاحتلال.

وتحدثت سيلكوكس عن هذا الأمر أثناء جلسة استماع لكونغرس الولاية، وبجوارها أحد المسؤولين من القنصلية الإسرائيلية.

ولا شك أن هذه الشهادة تؤكد على تدخلات حكومة الاحتلال الإسرائيلي في دفع ولايات أمريكية لإقرار تشريعات تهدف إلى معاقبة الجماعات المناصرة للفلسطينيين.

وقد اعتمدت 34 ولاية أمريكية، بما في ذلك جورجيا في عام 2016، تشريعات تحرم التمويل لأولئك الذين يدافعون عن حركة مقاطعة "إسرائيل".

وبلغ التأثير "الإسرائيلي" على السياسات المحلية الأمريكية، إلى حد منع تقديم مكافاة تكريم من قبل الولاية لصحافية أمريكية تدعى آبي مارتن لأنها رفضت التوقيع على ما وصفته بقسم الولاء "الإسرائيلي".