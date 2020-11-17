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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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غزة: نصيحة هامة لتفادي "فيروس كورونا" في الشتاء

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:58 - 17 نوفمبر 2020
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تقارير
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أكد مسؤول بدائرة التثقيف بوزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 17/11/2020، أهمية العمل على تعزيز جهاز المناعة والابتعاد عن عوامل القلق والخوف التي تضعف المناعة لتفادي فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور بدر الصفدي نائب مدير التثقيف في وزارة الصحة، في تصريح لإذاعة صوت الأقصى تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن مشاكل الجهاز التنفسي تزداد في الشتاء وأخطرها اجتماع الانفلونزا مع فيروس كورونا.

ونصح د.الصفدي، بضرورة الإكثار من شرب المياه والمشروبات الدافئة والعصائر الطبيعية.

وأكد د.الصفدي، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز في قطاع غزة 480 مصاب، لافتاً إلى أن العدد يُدلل على أن زيادة المصابين تجاوز المتعافين ووصف ذلك بالمؤشر الخطير.

ولفت إلى أن هناك ظروف خاصة لبعض المصابين والمحجورين والاستهتار يزيد الإصابة ويضعف إنتاجهم في المجتمع.

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