معروف : 12 حالة مصابة "بكورونا" في غزة تم إدخالها للعناية المركزة بالأمس

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف اليوم الثلاثاء 17/11/2020 دخول 12 حالة للعناية المركزة مصابة بفيروس كورونا في مستشفى غزة الأوروبي، أمس الاثنين .

وقال معروف في تصريحات لإذاعة الرأي ان عدد المناطق الحمراء في قطاع غزة وصلت إلى 30 منقطة من 94 منقطة، موضحاً انه في المناطق الثلاثين يقطن نصف سكان القطاع، وهذا يعطي قراءة لارتفاع نسبة الإصابة بالفايروس.

وبين معروف ان سبب إغلاق المرافق التجارية من الساعة الخامسة مساءً، هو محاولة لتقليل عدد الإصابات، وخلال أسبوعين سنرى مدى نجاح هذا القرار في التخفيف من أعداد الإصابات، ونحن مضطرون لهذا القرار حتى لا ندفع أثمانًا أكبر في المستقبل القريب.

وعبر معروف عن أمله بعدم الوصول للإغلاق التام، وأن تنجح الإجراءات الحكومية المتخذة في تأخير الوصول إلى هذا القرار أو عدم الوصول إليه بالمطلق، وإن نجحنا جميعًا في هذا الأمر فلن نلجأ إلى قرار الإغلاق بالتأكيد.

واشار الى ان المعطيات الموجودة حاليا حول التزام الناس هي معطيات تدعو للقلق، ونحن نقوم بكل الإجراءات التي تساعد على نشر الوعي وإلزام الناس بإجراءات السلامة.