مستوطنون ينصبون خيمة في أراضٍ غرب بيت لحم للإستيلاء عليها

نصب مستوطنون، اليوم الثلاثاء 17/11/2020 ، خيمة في أراضي بلدة بتير غرب بيت لحم، بهدف الاستيلاء عليها.

حسن بريجية مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم ، قال أن مجموعة من المستوطنين قاموا بنصب الخيمة في منطقة الخمار شمال شرق البلدة؛ بهدف الاستيلاء عليها؛ لأغراض التوسع الاستيطاني.

وأشار بريجية إلى أن المنطقة المذكورة تتعرض منذ فترة إلى هجمة استيطانية، تمثلت في نصب كرافانات، وخيم، وشق طرق، موضحا أن المواطنين تصدوا للمستوطنين، واستطاعوا إزالة كل هذه التعديات.

ويشار الى ان المستوطنين يكثفون من انتهاكاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم، تمثلت بالاعتداء عليهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، إضافة لحرق الأشجار وقطعها تمهيدًا للاستيلاء عليها، وسط دعم وحماية قوات الاحتلال.