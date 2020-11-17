الحكم بالسجن 7 سنوات على مستوطن بتهمة نقل بضائع لحماس

حكمت ما تسمى بمحكمة الاحتلال بالسجن 7 سنوات على مستوطن من سكان مستوطنة "مفتاحيم" المجاورة لحدود قطاع غزة، بتهمة نقل بضائع إلى حماس بغزة.

وقالت القناة العبرية السابعة، ان الحكم صدر بعد أن أدين المستوطن مايكل بيرتس بالتهمة في شهر مايو/ أيار الماضي.

وأشارت إلى إن بيرتس يعمل تاجراً، وكان يقوم بنقل بضائع محظورة إلى تاجر آخر في غزة يتعامل مع حركة حماس.

وتضمنت لائحة الاتهام للمستوطن، عدة بنود، منها؛ "الاتصال بعميل أجنبي"، و"التآمر لارتكاب جريمة"، ونقل مواد لمساعدة منظمة "حماس الإرهابية" واستغلال تلك المواد في إمكانية تنفيذ هجمات ضد "إسرائيل". وفق نص اللائحة.

وأشارت إلى أن التاجر نقل المواد بشكل مموه ومخفي داخل بضائع أخرى، وبمبلغ وصل 8 مليون شيكل، وكان يدعي أنه أفلس ويتحايل على دائنيه.