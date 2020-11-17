يرفع الوفيات لـ50: وفاة مواطنين وإصابة (486) حالة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 17/11/2020، وفاة مواطنين وإصابة (486) بفيروس كورونا، يرفع عدد الوفيات لـ(50) حالة منذ مارس/ آذار الماضي.

وأوضح موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 2412 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وتعافي 305 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأفادت الوزارة بوفاة مواطن يبلغ من العمر 66 عام في مستشفى غزة الأوروبي، ووفاة مواطنة تبلغ من العمر 73 عام في مستشفى غزة الأوروبي.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 11471 اصابة منها/ حالات نشطة حاليا 3545 حالة، متعافين 7876 حالة ، ووفيات 50.