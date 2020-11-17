مشعشع :لا رواتب كاملة ووعود بصرف نصف راتب الشهر المقبل ..ويوم غضب شامل اليوم

أعلن عبد العزيز ابو سويرح نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب بالأونروا اليوم الثلاثاء 17/11/2020 ، عن بدء فعاليات الاتحاد ضد قرار تقليص الرواتب بتنظيم يوم غضب شامل يبدأ في تمام الساعة الـ12 ظهراً اليوم في كافة مناطق عمليات الاونروا الخمس في الضفة ولبنان وسوريا وغزة والاردن.

وفي تصريحات للناطق باسم الأونروا سامي مشعشع اليوم الثلاثاء قال ان الوكالة لا تملك أي سيولة في البنوك ومن الصعب توفير رواتب كاملة لـ 28 ألف موظف وموظفة، وهناك وعودات من المفوض العام للوكالة بصرف النصف الثاني من الراتب مع منتصف الشهر المقبل.

وقال ابو سويرح خلال تصريحات لإذاعة صوت القدس وتابعتها وكالة فلسطين اليوم ، انه قد تقرر اليوم الغضب الشامل وتعليق العمل في كافة مرافق الاونروا ، وتعليق الدراسة في المدارس أخر حصتين ، لإيصال رسالة ان الرواتب خط احمر ولا تقبل التجزئة .

وبين ان قرار الرواتب سيؤثر بشكل كبير على سكان القطاع وخاصة ان جلهم ملتزم بالتزامات مادية ويعيش ظروف اقتصادية صعب .

وتمنى ابو سويرح الا تتصاعد الفعاليات وان تلتزم الاونروا بالتزاماتها ، موضحاً انه في حال لم تتراجع الاونروا عن قرار النصف راتب فإن الفعاليات متواصلة .