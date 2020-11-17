الذهب يتراجع في مصر

تراجعت أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 17/11/2020 بقيمة جنيهين فقط، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 820 جنيها للجرام، بعد هبوط أوقية الذهب من 1891 إلى 1888 دولار حتى صياغة هذا التقرير.

أسعار الذهب اليوم 17/11/2020 في مصر:

عيار 18 سجل 702 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 820 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 937.25 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 6560 جنيها.

أوقية الذهب 1881 دولار

ويُعد الذهب من الملاذات الآمنة التي يمكن الاستثمار فيها، ومن فوائد استثمار المال في الذهب أنه يعمل على الحفاظ على الأموال من عوامل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأخرى، مثل النفط، والدولار، وغيرها، والتي تقع في طرق الاستثمار الأخرى، كما أنه يعتبر الاستثمار الأكثر استقرارا فحتى إذا حدث هبوط في فترات من العام في سعره سيواصل الزيادة على المدى البعيد، ولذلك يعتبر الاستثمار في الذهب هو الملاذ الأمن لأصحاب رؤوس الأموال والأغنياء للحفاظ على ثرواتهم وقيمة أموالهم، وحمايتها من عوامل التضخم وتقلبات الأسواق المالية الأخرى.