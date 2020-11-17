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شاهد: قطعان المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 09:04 - 17 نوفمبر 2020
اقتحام الاقصى1 اقتحام الاقصى1
تقارير
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شن قطعان المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء 17/11/2020، اقتحاماً للمسجد الأقصى المبارك،  بحماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية علنية.

ويتعرض المسجد الأقصى في تلك الفترة لاقتحامات متكررة من المستوطنين وجنود الاحتلال الذين وفورا لهم الحماية.

وشهدت مدينة القدس المحتلة إغلاقاً شاملاً استمر لأسابيع بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية وتفشي وباء كورونا،

وطالبت جماعات الهيكل قوات الاحتلال تشديد قبضتها والتصدي للمرابطين ومعاقبتهم وإبعادهم عن القدس، لافتة إلى ضرورة استغلال الدعم الأمريكي للمواقف الإسرائيلية والدفع باتجاه العديد من المشاريع التهويدية.

وكانت جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات، قد دعت عموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل وأهالي القدس، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين، إفشال لمخططات المستوطنين.

 

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