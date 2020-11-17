الأمير تركي الفيصل: تصريحات مثيرة حول "التجنيس" في الرياضة

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل من جديد تثير تصريحاته التي أدلى بها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في المملكة العربية السعودية، باعتباره وزيراً للرياضة تحدث في أكثر من موضوع هام.

وتصدر تركي الفيصل محرك البحث غوغل في المملكة بعد تصريحات أدلى بها حول عدد من القضايا من التجنيس في الدوري السعودي ورده على ما يثار حول وجود "لوبيات" تتحكم بالقرار الرياضي بالمملكة.

والأمير تركي الفيصل أجرى مقابلة على قناة روتانا خليجية، حيث قال فيما يتعلق بموضوع التجنيس مؤكداً على أنها غير مطروحة في الدوري السعودي، موضحا: "بموضوع التجنيس، إذا كنت تقصد أننا نستقطب لاعب عشان نجنسه عشان يلعب، إحنا ما عندنا هذا التوجه أبدا".

وتابع قائلا: "هناك مواليد يعطون جواز ويلعبون مع المنتخب الأول.. الإجراء واضح وحتى في التعامل مع الاتحاد الآسيوي، لكن أن نحن نستقطب لاعب عشان نجنسه فقط، أنا اعتقد ان عندنا كفاءات وعندنا لاعبين.."

وردا على سؤال حول وجود "لوبيات ملونة" تتحكم بالقرار الرياضي في المملكة، قال الأمير: "من الي انا عشته والي أنا شفته، لا يوجد هذا الشيء، اليوم ما في شك أن الإعلام لبعض الأندية يسبب ضغط على بعض المسؤولين وغيرهم في اللجان.

واستدرك:"لكن إلى اليوم أنا لم أر أي قرار بأدلة بأمور ثبوتية، أدخل في النوايا أنا لا أعرف النوايا لمن أن هناك في ثبوتية وأن هناك ناد يتعامل مع بصورة مختلفة عن نادي آخر، أول من يجب أن يدافع عن هذا الموضوع هو النادي وله الحق".

وعبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود ولد في 4 يونيو 1983، الرياض رياضي ورجل أعمال سعودي وأحد أفراد الأسرة الحاكمة. عين وزيرا للرياضة في 25 فبراير 2020.

كما تمت تزكيته رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم في سبتمبر 2019، خلفا لتركي آل الشيخ. وهو نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية.شارك في عدة سباقات للسيارات وحقق عدة مراكز، فائز ببطولة كأس تحدي بورش جي تي 3 في 2012.