البيت الأبيض يرغب في حل الأزمة الخليجية وقطر ترحب باي حوار غير مشروط

أكد روبيرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي على ضرورة حل الأزمة الخليجية في أسرع وقت، وتحديداً خلال السبعين يوماً المقبلة.

وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال أمس الإثنين، أن بلاده منفتحة منذ البداية على أي حوار مع أشقائها لإنهاء الأزمة الخليجية، شريطة أن يكون مبنياً على الاحترام المشترك، ولا يتعدى على سيادة كل بلد.

وأشاد المسؤول القطري في كلمة له في فعاليات منتدى الأمن العالمي لعام 2020 التي تنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بفتح إيران أجواءها أمام الدوحة، في ظل الحصار الذي فرض عليه، من دول شقيقة، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر. كما أشاد بالجهود التي بذلها أمير الكويت الراحل لحل الأزمة الخليجية والتي يواصلها الأمير الحالي.

وتابع قائلا إن بلاده تسعى للحوار المثمر لحل الخلافات بالمنطقة، لأنها لم تقم بأي أعمال عدائية ضد دول الحصار.

وأكد زير الخارجية القطري أن كل المزاعم والادعاءات التي وجهت إلى الدوحة، وكانت سببا في فرض الحصار، كانت مغلوطة وزائفة. وكشف أن قطر قد تلعب أي دور يصب في إطار الدبلوماسية وهي تسعى جاهدة لتفادي أي تصعيد في المنطقة. وعرج الوزير في كلمته التي تلتها أسئلة طرحت عليه في افتتاح المنتدى، على دور الدوحة الإقليمي، وقال إن “واشنطن تعمل معنا عن كثب للتوصل إلى حل في أفغانستان ونأمل رؤية تقدم قبل نهاية العام”.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي في مداخلة له في المنتدى أن وحدة الخليج تصب في مصلحة الولايات المتحدة التي ترغب أن يكون لها علاقات ودية بين دول مجلس التعاون. واستطرد قائلاً بلغة واضحة ومباشرة: “نريد حلا للأزمة الخليجية خلال السبعين يوما المقبلة، إذا كنا سنغادر الإدارة”.

وأكد أوبراين على رغبة بلاده أن يتمكن الطيران القطري من التحليق فوق أجواء السعودية والبحرين قبل مغادرة البيت الأبيض في حال كانت نتيجة الانتخابات لمصلحة جو بايدن”.