صرف الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 17_11_2020

يهتم اللبنانيون بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية ، وخاصة في ظل ارتفاع الدولار وانخفاض سعر الليرة اللبنانية نتيجة الظروف الاقتصادية وفرض مزيداً من العقوبات من دول الجوار .

يشهد سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 17/11/ 2020 ، في السوق السوداء .

المواطنون والتجار في لبنان يهتمون بأسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية ، حيث اشارت المتابعة الى ارتفاع اسعار صرف الدولار الامريكي اليوم الثلاثاء 17/11/2020 ، مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء .

ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا ، ونتائج الانتخابات الامريكية ادت الي تذبذب اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة وانتعاش بسيط في اسعار الليرة الا ان قرار الاغلاق عاد بالدولار للارتفاع مجدداً .

وسجل سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 17/11/2020 في السوق السوداء اللبنانية بين 7620 و7700 ليرة لكل دولار.

نقابة الصرافين اعلنت سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 14 و15/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

الليرة اللبنانية مقابل عدد من العملات اليوم الثلاثاء17/11/2020

درهم إماراتي411.7642 411.7642

ليك الباني 14.4314 14.4314

جلدر جزر أنتيل 842.1601 842.1601

بيزو أرجنتينى 18.9686 18.9686

دولار أسترالي1,099.5587 1,099.5587

جلدر أروبى 840.2278 840.2278

دولار باربادوسي 756.2050 756.2050

تاكا بنجلاديشى 17.8191 17.8191

دينار بحريني 4,011.1763 4,011.1763

فرنك بوروندي 0.7796 0.7796