اقتحامات في الضفة والقدس واعتقالات واسعة بين المواطنين

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الثلاثاء 17/11/2020، 8 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.
وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل المواطنين في الضفة واعتقلت 8 مواطنين.
ووفقاً لمصادر محلية، فعُرف من المعتقلين:
أكرم معن جوهر من قرية قريوت قضاء نابلس
محمد العشيبي من مخيم عسكر القديم بنابلس
يعاد أبو عياش من منزله في بيرزيت وهو طالب جامعي
محمود عبدالله النمروطي 22عاما من نابلس
عمر أبو لبده وإبراهيم أبو لبده على حاجز طيار على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية
يوسف هوشة والد الأسير عمر هوشة من منزله في بلدة بيرزيت
الفتى محمد عمر حشاش من مخيم بلاطة
عبد مصطفى سلهب من منطقة الكركفة ببيت لحم
خليل الفروخ من بلدة سعير شمال الخليل وهو أسير محرر
مصطفى سلهب من بيت لحم
محمود غريب من العيسوية شرق القدس