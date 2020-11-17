ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

اقتحامات في الضفة والقدس واعتقالات واسعة بين المواطنين

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 07:48 - 17 نوفمبر 2020
اعتقالات بالضفة اعتقالات بالضفة
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الثلاثاء 17/11/2020، 8 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل المواطنين في الضفة واعتقلت 8 مواطنين.

ووفقاً لمصادر محلية، فعُرف من المعتقلين:

أكرم معن جوهر من قرية قريوت قضاء نابلس

محمد العشيبي من مخيم عسكر القديم بنابلس

يعاد أبو عياش من منزله في بيرزيت وهو طالب جامعي

محمود عبدالله النمروطي 22عاما من نابلس

عمر أبو لبده وإبراهيم أبو لبده على حاجز طيار على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية

يوسف هوشة والد الأسير عمر هوشة من منزله في بلدة بيرزيت

الفتى محمد عمر حشاش من مخيم بلاطة

عبد مصطفى سلهب من منطقة الكركفة ببيت لحم

خليل الفروخ من بلدة سعير شمال الخليل  وهو أسير محرر

مصطفى سلهب من بيت لحم

محمود غريب من العيسوية شرق القدس

الأكثر مشاهدة

متعلقات