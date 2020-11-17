سعر الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 17/11/2020، من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام بالغ لدى الفلسطينيين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي.

ويبحث المواطنون عن سعر الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 17/11/2020، بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

وسعر الذهب في فلسطين اليوم من أهم مايبحث عنه المواطنون خاصة المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وسعر الذهب في فلسطين اليوم يهم كذلك المستثمرين في فلسطين نظراً لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي.

سعر الذهب اليوم

ويتصدر سعر الذهب في فلسطين اليوم أهمية كبرى خاصةً في الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين أو بباقي الدول العربية.

ويعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية صعبة الأمر الذي يجعلهم عن ملاذ آمن لتوفير مدخرات مالية تبقيهم على قيد الحياة في هذا التوقيت الصعب حيث يكون الذهب هو ما يمكن أن يؤمن لهم جزء يسير من الحياة.

سعر الذهب في فلسطين اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 204.51 شيكل $60.71

سعر الذهب عيار 22 187.47 شيكل $55.65

اسعار الذهب عيار 21 178.95 شيكل $53.13

اسعار الذهب عيار 18 153.39 شيكل $45.54

سعر الذهب عيار 14 119.30 شيكل $35.42

سعر الذهب عيار 12 102.26 شيكل $30.36

اسعار أوقية الذهب 6,360 شيكل $1,888

اسعار جنيه الذهب 1,432 شيكل $425.01

اسعار كيلو الذهب 204,511 شيكل $60,714

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

16 نوفمبر 204.47 178.91 153.35 119.27 102.23

15 نوفمبر 204.73 179.14 153.55 119.43 102.36

14 نوفمبر 204.71 179.13 153.54 119.42 102.36

13 نوفمبر 204.56 179.00 153.42 119.33 102.28

12 نوفمبر 203.30 177.89 152.47 118.59 101.65

11 نوفمبر 202.46 177.15 151.84 118.10 101.23

10 نوفمبر 203.91 178.43 152.94 118.95 101.96

9 نوفمبر 201.99 176.74 151.49 117.83 100.99

8 نوفمبر 211.66 185.21 158.75 123.47 105.83

7 نوفمبر 211.65 185.20 158.74 123.46 105.83