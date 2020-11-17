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تعرف على الفوائد الصحية و الجمالية لخل التفاح

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 00:01 - 17 نوفمبر 2020
خل التفاح خل التفاح
تقارير
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عرف خَلّ التفاح المستخلص من التفاح، منذ آلاف السنين، وتم اكتشاف العديد من فوائده للصحة والجمال، حيث استخدمه الإنسان في البداية لحفظ الأطعمة والمواد الغذائية حتى لا تتغير رائحتها أو طعمها.

كما استخدام الانسان خل التفاح كمطهر لما يتميز به من خاصية قوية في هذا المجال، وزادت أهميته بعد اكتشاف فوائده الصحية العديدة.

ولعل من أهم فوائد تناول خل التفاح أنه يمنع عسر الهضم، ويعد طاردا وقاتلا للطفيليات التي قد تسبب بعض الآلام والأمراض.

اليكم فوائد خل التفاح الصحية و الجمالية:

يقاوم التهاب الحلق و الجيوب الانفية

يمنع عسر الهضم

طارد و قاتل للطفيليات

يساعد على فقدان الوزن

يحافظ على صحة الشعر و البشرة

فعال في تبييض الاسنان

يعالج الاجهاد و الارهاق

يساعد على التخلص من سموم الجسم

 

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