تعرف على أبرز الأطعمة لتجنب آلام الأسنان ؟

يعاني الكثير من الأشخاص من آلام حادة في الاسنان لعدة عوامل أهمها تناول أطعمة مضرة تسبب آلام في الاسنان بعد أيام من تناولها، ووجه بعض أطباء الاسنان نصائح عامة لتفادي تلك الأوجاع.

ودعوا إلى ضرورة الاهتمام بتناول أطعمة صحية وسهلة المضغ حتى تتجنب اوجاع الاسنان والتي تسبب الإرهاق الشديد للمصاب، وهي على النحو التالي :

أولاً: اختر أطعمةً طرية :

أنواع الجبن الطرية

الزبادي

المكرونة والمكرونة الشريطية

البطاطس المسلوقة أو المهروسة

الحساء

اللحوم غير الصلبة المطهية جيدًا والمخلية "دون عظام" (الدجاج والديك الرومي وكرات اللحم وشرائح اللحوم الباردة... إلخ)

أطباق الأطعمة البحرية الطرية دون عظام (السمك وكعك سلطعون البحر)

حلوى البودينج

عصير التفاح

الموز

العصائر والمثلجات ومخفوق الحليب

حلوى الجيلاتين

الأرز المطهو الطري

البيض

الفول المطهو جيدًا

أنواع الخبز الطرية دون قشرة صلبة

خبز التورتيللا الطري

الكعك المحلى

البضائع المخبوزة الطرية، مثل: البسكويت وكعك المافن

ثانيًا: تجنب الأطعمة الصلبة :

المكسرات من أي نوع

الجرانولا

الفشار

الثلج

أنواع الخبز الصلبة

سندويتشات التاكو صلبة القشرة

الجزر (ما لم يُقَطًّع إلى قطع صغيرة جدًا)

التفاح (ما لم يُقَطًّع إلى قطع صغيرة جدًا)

الذرة (ما لم تكن بذورًا- تجنب أكل أكواز الذرة)

خبز الباجل

البيتزا المقرمشة

الشيبسي (البطاطس والتورتيللا)

ثالثًا: امتنع عن الأطعمة الدبقة :

العلكة من أي نوع

حلوى شوجر داديز

الشوكولاتة

الكراميل

حلوى ستاربرست

الجبن الصلب

العرق سوس

التوفي