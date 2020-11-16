سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 17-11-2020 وسعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية والليرة السورية يعتبر من أكثر الاسعار التي يتم البحث عنها في الوطن العربي.

ويعتبر الدولار الأمريكي من أكثر العملات تداولًا بين العرب دون استثناء بسبب التجارة الحرة التي يتم شرائها وبيعها بالدولار الأمريكي.

كما أن سعر الدولار يشهد استقرارًا وثباتًا منذ حسم ملف الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن وخسارة دونالد ترامب.

وأمام ثبات سعر الدولار فإن الليرة سواء كانت اللبنانية أو السورية فإنها تعاني كثيرًا من فقدان قيمتها أمام العملة الأجنبية الدولار.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية نحو 2610 ليرات للشراء، و2640 ليرة للبيع.

اما في مصرف سوريا المركزي استقر سعر الدولار الأمريكي عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع.

اما سعر الدولار في السوق السوداء اللبنانية، فقد زاد سعر الدولار إلى 7800 ليرة للشراء و7900 ليرة للبيع، مقابل 7650 ليرة للشراء و7700 ليرة للبيع، أمس.