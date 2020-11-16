سعر صرف الليرة السورية امام الدولار والعملات اليوم الثلاثاء الموافق 17-11-2020

تواصل الليرة السورية تراجعها امام الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء الموافق 17-11-2020 ، حيثُ تأثرت الليرة السورية منذُ سنوات بسبب الحرب الدائرة فيها التي دمرت البلاد بشكل كامل بما فيها المنظومة الاقتصادية وليضيف قانون قيصر الامريكي معاناة على الليرة المتهالكة وهو ما أثر على الاستثمار ورحيل رجال الاعمال من الدولة.
وفي هذه المقالة سنتعرف على سعر صرف الليرة السورية امام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في اكبر محافظتين وهي دمشق وادلب ، ومن ضمن العملات اليورو الليرة التركية والريال السعودي والدينار الأردني .
ويتابع موقع فلسطين اليوم كافة تحركات الليرة السورية على الصعيد اليومي لتلبية استفسار أسئلة المواطنين السورين والمستثمرين الأجانب ، ونقدمها في قالب بسيط يشرح تقلبات الليرة السورية .
أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية في دمشق :
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار :
شراء 2640
مبيع 2670
سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو :
شراء 3119
مبيع 3159
سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية :
شراء 340
مبيع 346
سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي :
شراء 702
مبيع 713
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني :
شراء 3729
مبيع 3779
اللّيرة السورية تنخفض أمام الدولار وبيقة العملات وإليكم النشرة
سعر صرف الليرة السورية أمام بقية العملات في مدينة إدلب :
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار :
شراء: 2570
مبيع 2600
سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي :
شراء 682
مبيع 694
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني :
شراء 3630
مبيع 3680
سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو :
شراء 3036
مبيع 3077
سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية :
شراء 331
مبيع: 337
أمس الاثنين ، جاءت أسعار الليرة السورية امام الدولار في دمشق :
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار :
شراء 2610
مبيع 2640
جاءت أسعار الليرة السورية امام الدولار في ادلب :
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار :
شراء: 2510
مبيع 2540
ونواصل في نشر يوميًا كل ما يتعلق بسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والعملات الاجنبية أهمها اليورو والعملات الخليجية والاردنية.