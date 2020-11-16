سعر صرف الليرة السورية امام الدولار والعملات اليوم الثلاثاء الموافق 17-11-2020

تواصل الليرة السورية تراجعها امام الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء الموافق 17-11-2020 ، حيثُ تأثرت الليرة السورية منذُ سنوات بسبب الحرب الدائرة فيها التي دمرت البلاد بشكل كامل بما فيها المنظومة الاقتصادية وليضيف قانون قيصر الامريكي معاناة على الليرة المتهالكة وهو ما أثر على الاستثمار ورحيل رجال الاعمال من الدولة.

وفي هذه المقالة سنتعرف على سعر صرف الليرة السورية امام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في اكبر محافظتين وهي دمشق وادلب ، ومن ضمن العملات اليورو الليرة التركية والريال السعودي والدينار الأردني .

ويتابع موقع فلسطين اليوم كافة تحركات الليرة السورية على الصعيد اليومي لتلبية استفسار أسئلة المواطنين السورين والمستثمرين الأجانب ، ونقدمها في قالب بسيط يشرح تقلبات الليرة السورية .

أسعار صرف العملات مقابل الليرة السورية في دمشق :

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار :

شراء 2640

مبيع 2670

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو :

شراء 3119

مبيع 3159

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية :

شراء 340

مبيع 346

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي :

شراء 702

مبيع 713

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني :

شراء 3729

مبيع 3779

اللّيرة السورية تنخفض أمام الدولار وبيقة العملات وإليكم النشرة

سعر صرف الليرة السورية أمام بقية العملات في مدينة إدلب :

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار :

شراء: 2570

مبيع 2600

سعر صرف الليرة السورية مقابل الريال السعودي :

شراء 682

مبيع 694

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الأردني :

شراء 3630

مبيع 3680

سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو :

شراء 3036

مبيع 3077

سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية :

شراء 331

مبيع: 337

أمس الاثنين ، جاءت أسعار الليرة السورية امام الدولار في دمشق :

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار :

شراء 2610

مبيع 2640

جاءت أسعار الليرة السورية امام الدولار في ادلب :

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار :

شراء: 2510

مبيع 2540

ونواصل في نشر يوميًا كل ما يتعلق بسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار والعملات الاجنبية أهمها اليورو والعملات الخليجية والاردنية.