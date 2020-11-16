وفد طبي روسي مختص بعلاج "كورونا" يصل الضفة المحتلة

وصل مساء اليوم الاثنين، وفد طبي روسي متخصص بعلاج فيروس كورونا المستجد، الضفة المحتلة.

وأكد وزارة الصحة الفلسطينية، أن الوزارة استقبلت الوفد الطبي الروسي، موضحةً أن هذه اللفتة الروسية دليل على متانة العلاقات التاريخية بين الشعب الفلسطيني والشعب الروسي.

وقال وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، إن "القيادة الفلسطينية تثمن الجهد والدعم الروسي لفلسطين على كافة المستويات"، مضيفةً أن الوفد سيستمر لأسبوعين.

ومن المقرر أن يزور الوفد الروسي عدداً من المستشفيات الحكومة في الضفة الغربية، فيما سيتشارك خبراته في علاج مرضى (كويد-19) مع الأطباء الفلسطينيين.

وحضر استقبال الوفد السفير الروسي في فلسطين غوتشا بواتشيدزه و د. مصطفى البرغوثي رئيس اتحاد لجان الإغاثة الطبية، والوكيل المكلف د. وائل الشيخ، ومدير عام الرعاية الصحية الأولية د. كمال الشخرة، ومدير عام ديوان الوزيرة د. علي عبد ربه.