بعد محمد صلاح.. اصابة اللاعب المتألق محمد النني بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، إصابة اللاعب المتألق في صفوف "أرسنال" الإنجليزي، محمد النني بفيروس "كورونا" المستجد.

وجاءت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول بعد وصولها إلى توجو سلبية، باستثناء محمد النني الذي ظهرت نتيجة العينة الخاصة به إيجابية، رغم عدم ظهور أي أعراض مرضية على اللاعب، وعلى الفور خضع اللاعب إلى البروتوكول الطبي الخاص بمصابي كورونا.

وخضع اللاعب من وصوله إلى مصر لثلاث مسحات حتى الآن، إلا أن جميعها جاءت سلبية باستثناء الأخيرة؛ ليلتحق بزميله محمد صلاح، الذي أُصيب هو الآخر بالڤيروس الجمعة الماضية، ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة توجو غدًا الثلاثاء في تمام الساعة 6:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

يذكر أن منتخب جزر القمر يتربع على صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، فيما يحل المنتخب المصري في الوصافة برصيد 5 نقاط، كما تجمد رصيد منتخب كينيا عند 3 نقاط بالمركز الثالث بعد الخسارة أمام جزر القمر اليوم بهدفين مقابل هدف، بينما يتذيل منتخب توجو جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة.