سجل سعر صرف اللّيرة التركية تراجعًا أمام الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 17-11-2020 ، وفي هذه المقالة سنتعرف على سعر الليرة التركية أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى ، المركزي ، ويبحث ملايين الأشخاص عن سعر صرف الليرة لتسهيل أمورهم في مبيعات وشراء السلع أو الاستثمار.

ويتابع موقع فلسطين اليوم سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار والعملات منها: الريال السعودي والليرة السورية والدرهم الاماراتي والجنية الإسترليني واليورو الأوروبي والريال القطري وعلى كل حدة سنتطرق إلى مبيعات وشراء الليرة.

وحققت الليرة التركية بعض المكاسب الاقتصادية في الأيام الأخيرة، مقابل العملة الأمريكية والعملات الأخرى إثر اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية والسياسية ، ولكن تبقى هذه المكاسب رهينة للأحداث اليومية والعالمية.

وتلك المساعي والإجراءات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها انقرة اسفر على وقف انهيار سعر صرف الليرة التركية التي عصف بها خلال الأشهر الأخيرة ، خاصة مع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على العملة الوطنية.

ونحرص دومًا على توفير لحضراتكم سعر صرف الليرة التركية امام الدولار حتى يتسنى لكافة المهتمين في هذه العملة من تتبع حركات هبوط وصعود الليرة ، حيث تضاعفت في الأيام الأخيرة عمليات البحث عن معرفة الصرف حول العملة على موقع جوجل الشهير.

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار :

مبيع: 7.7330

شراء: 7.7287

سعر صرف الليرة التركية مقابل اليورو :

مبيع: 9.1484

شراء: 9.1484

سعر صرف الليرة التركية مقابل الجنيه الإسترليني :

مبيع: 10.2002

شراء: 10.1887

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدينار الكويتي :

مبيع: 25.3241

شراء: 25.2248

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدرهم الإماراتي :

مبيع: 2.1071

شراء: 2.1050

سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية (الشمال السوري) :

شراء: 331

مبيع: 337

سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال السعودي :

مبيع: 2.0657

شراء: 2.0640

سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال القطري :

مبيع: 2.0942

شراء: 2.0922

أمس الاثنين 16-11-2020 سجلت الليرة التركية ارتفاعًا مقابل الدولار المركزي على النحو التالي :

مبيع: 7.6845

شراء: 7.6765

وننوه إلى أن بإمكانكم متابعة المقالات المتواصلة على سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار والعملات الاخرى المنشورة على موقع فلسطين اليوم.