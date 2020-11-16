سجل سعر صرف اللّيرة التركية تراجعًا أمام الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 17-11-2020 ، وفي هذه المقالة سنتعرف على سعر الليرة التركية أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى ، المركزي ، ويبحث ملايين الأشخاص عن سعر صرف الليرة لتسهيل أمورهم في مبيعات وشراء السلع أو الاستثمار.
ويتابع موقع فلسطين اليوم سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار والعملات منها: الريال السعودي والليرة السورية والدرهم الاماراتي والجنية الإسترليني واليورو الأوروبي والريال القطري وعلى كل حدة سنتطرق إلى مبيعات وشراء الليرة.
وحققت الليرة التركية بعض المكاسب الاقتصادية في الأيام الأخيرة، مقابل العملة الأمريكية والعملات الأخرى إثر اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية والسياسية ، ولكن تبقى هذه المكاسب رهينة للأحداث اليومية والعالمية.
وتلك المساعي والإجراءات السياسية والاقتصادية التي اتخذتها انقرة اسفر على وقف انهيار سعر صرف الليرة التركية التي عصف بها خلال الأشهر الأخيرة ، خاصة مع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على العملة الوطنية.
ونحرص دومًا على توفير لحضراتكم سعر صرف الليرة التركية امام الدولار حتى يتسنى لكافة المهتمين في هذه العملة من تتبع حركات هبوط وصعود الليرة ، حيث تضاعفت في الأيام الأخيرة عمليات البحث عن معرفة الصرف حول العملة على موقع جوجل الشهير.
سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار :
مبيع: 7.7330
شراء: 7.7287
سعر صرف الليرة التركية مقابل اليورو :
مبيع: 9.1484
شراء: 9.1484
سعر صرف الليرة التركية مقابل الجنيه الإسترليني :
مبيع: 10.2002
شراء: 10.1887
سعر صرف الليرة التركية مقابل الدينار الكويتي :
مبيع: 25.3241
شراء: 25.2248
سعر صرف الليرة التركية مقابل الدرهم الإماراتي :
مبيع: 2.1071
شراء: 2.1050
سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية (الشمال السوري) :
شراء: 331
مبيع: 337
سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال السعودي :
مبيع: 2.0657
شراء: 2.0640
سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال القطري :
مبيع: 2.0942
شراء: 2.0922
أمس الاثنين 16-11-2020 سجلت الليرة التركية ارتفاعًا مقابل الدولار المركزي على النحو التالي :
مبيع: 7.6845
شراء: 7.6765
وننوه إلى أن بإمكانكم متابعة المقالات المتواصلة على سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار والعملات الاخرى المنشورة على موقع فلسطين اليوم.