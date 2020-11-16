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الرئيس عباس يرسل برقية تعزية للرئيس بشار الأسد معزيا بوفاة المعلم

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 21:32 - 16 نوفمبر 2020
وليد المعلم وليد المعلم
تقارير
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أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، برقية إلى الرئيس السوري بشار الأسد، أعرب فيها عن تعازيه ومواساته بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السوري، وليد المعلم.

وقال عباس في برقية التعزية: "باسم دولة فلسطين وشعبها وبالأصالة عن نفسي، نتقدم لفخامتكم ومن خلالكم لعائلة المرحوم الكريمة، ولحكومة وشعب سوريا الشقيق، بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم والجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق بكل الخير والسلام".

وأعلنت الحكومة السورية اليوم الاثنين، وفاة وزير الخارجية وليد المعلم نتيجة مرض عضال.

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