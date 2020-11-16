"غموض".. راموس يلغي ظهوره الصحفي قبل بدء مباراة منتخب إسبانيا وألمانيا

ألغى سيرخيو راموس قائد منتخب إسبانيا، اليوم الاثنين، ظهوره فجأة في مؤتمر صحفي، قبل مواجهة مصيرية أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية.

وانسحب راموس من الظهور وسط غموض ودون معرفة الأسباب، وفضل القائد التزام الصمت، ربما للتركيز في المباراة التي يجب أن تفوز فيها إسبانيا لتبلغ المربع الذهبي في دوري الأمم.

بينما تخوف البعض من احتمالية وجود فيروس كورونا مع راموس.

وبحسب مواقع رياضية أوروبية، فأن اللاعب رودري، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنكليزي سيستبدل بدل راموس.

الاحد، أعلن منتخب إسبانيا، أن راموس سيظهر في المؤتمر للحديث عن استعداد منتخبه أمام منتخب ألمانيا.

وأوضح تقارير أوروبية، أنه كان من المنتظر أن يرد راموس على قضايا مهمة مثل تجديد عقده مع ريال مدريد، وإهدار ركلتي جزاء أمام سويسرا في اللقاء الماضي، وتحطيمه رقم جيانلويجي بوفون كأكثر لاعب أوروبي خوضاً للمباريات الدولية.

وطلب سيرخيو راموس تجديد عقده مع ريال مدريد المنتهي عام 2020، لعامين، لكن إدارة النادي عرضت عليه عاماً واحداً مع عام اختياري.

وذكرت تقارير، أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عرض ضم راموس مدة 3 أعوام مقابل 20 مليون يورو في كل عام.