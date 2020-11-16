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مسؤول امريكي: المصالحة الخليجية مصلحة أمريكية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:10 - 16 نوفمبر 2020
دول الخليج دول الخليج
تقارير
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قال مستشار الرئيس الامريكي للأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، إن المصالحة بين دول الخليج تصب في مصلحة الولايات المتحدة، مؤكدا وجود "فرصة لتحقيقها"

وأضاف خلال كلمته عبر الفيديو في منتدى الأمن العالمي في قطر اليوم الاثنين: "عملنا بشكل شاق على ملف المصالحة الخليجية ومن مصلحتنا أن تتوحد دول مجلس التعاون، وفتح آفاق لمزيد من اتفاقات السلام مع إسرائيل"

وتابع "أرى فرصة لحدوث ذلك وأتمنى حدوثه قبل مغادرتنا للإدارة".

جدير بالذكر أن منتدى الأمن العالمي تأسس في 2018، وهو تجمع دولي سنوي يجمع بين شبكة متعددة التخصصات من الخبراء وصانعي السياسات والمنظمات الدولية لمناقشة الموضوعات والقضايا الملحة التي يشهدها العالم

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