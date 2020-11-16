الخارجية الفلسطينية تسجل 3 حالات وفاة و13 إصابة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، ثلاث حالات وفاة و13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم.

وأوضحت الخارجية، ارتفاع عدد الوفيات بين صفوف الجالية إلى 301 حالة وفاة، فيما بلغت اعداد الإصابات إلى 7036، منذ بدء الجائحة.

وفي هذا السياق، ذكرت

سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، أعلنت تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالفيروس في صفوف الجالية، للمواطنتين ظريفة طالب صلاح البحيصي (74 عاما)، ولطيفة محمد إسماعيل عابد (79 عاما).

وأكدت ارتفاع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية بالمملكة إلى 103 حالات.

كما وسجلت سفارة فلسطين في الولايات المتحدة، حالة وفاة جديدة للمواطن إياد محمد أمين (45 عاما)، ما يرتفع عدد حالات الوفاة فيها إلى 88 حالة.

ورصدت 12 إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية، ما يرتفع عدد الإصابات إلى 4355 إصابة.