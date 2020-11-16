شرطة مرور غزة: كرامة المواطن "خط أحمر" و" لن نسمح بالاعتداء عليها"

قال مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة بغزة العقيد تامر شحادة، مساء اليوم الاثنين، إن "الإدارة العامة للشركة أكدت لكل العناصر العاملة في الميدان أن كرامة المواطن خط أحمر ولن نسمح بالاعتداء عليها".

وأضاف شحادة، أن شرطة المرور حريصة على تنظيم عملية المرور في شوارع قطاع غزة، مؤكدًا على أن "الشرطة لن تقبل بلحظة أي واسطة من الأشخاص".

وأوضح أن من له حق سنعطيه اياه من ومن عليه الحق نتعامل معه بالقانون وبما يحفظ كرامته كمواطن أولًا، وأن والقانون يكفل اجراءات حماية لأرواح الناس.

وبيّن شحادة، أن الشرطة تتفهم كل شيء، الا ما يهدد أرواح الناس من دخول معاكس وقطع للإشارة وقيادة بدون رخصة وسرعة متهورة.

وأشار إلى أن كل صاحب مظلمة سيجد الشرطة أهله وناسه وكرامه ، مشدّدًا "لن نتورع أن نكون خدمًا وجنودًا لشعبنا وأبوابنا مفتوحة للجميع".

وذكر ان هدف الإجراءات الوقائية حماية الاشخاص من الوباء وأن شرطة المرمر جندًا للشعب الفلسطيني.