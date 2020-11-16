أوقاف غزة تعلن إعادة فتح مسجد حطين

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، مساء اليوم الاثنين، عن إعادة افتتاح مسجد حطين بمحافظة غزة.

وأوضحت الأوقاف خلال الايجاز اليومي، لفتح وإغلاق المساجد، انها قررت فتح مسجد حطين، بعد انتهاء مدة إغلاقه اعتبارًا من صلاة فجر يوم غدٍ الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم، عن تسجيل "453" إصابة بفيروس كورونا لتكون اليوم أعداد الاصابات الاعلى المسجلة في قطاع غزة منذ بداية تفشي الفيروس داخل المجتمع مما يدق ناقوس الخطر .

وقالت الوزارة خلال تقريرها الوبائي اليومي ان اعداد المسجلة جاءت بعد اجراء فحص لـ 2438 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية ، مشيرة الى انه تم تسجيل تعافي 310 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبينت ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 10985 اصابة منها ، 3366 حالة نشطة ، واجمالي المتعافين 7571 حالة ، واستقرار الوفيات عند 48 حالة .