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الجرو يبارك لاتحاد دير البلح بفوزه في بطولة كرة اليد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:18 - 16 نوفمبر 2020
الجرو يبارك لاتحاد دير البلح بفوزه في بطولة كرة اليد الجرو يبارك لاتحاد دير البلح بفوزه في بطولة كرة اليد
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باركت بلدية دير البلح، اليوم الاثنين، نادي اتحاد شباب دير البلح ببطولة نهائي كأس فلسطين للمحافظات الجنوبية لكرة اليد للموسم 2019-2020.

وفاز اتحاد دير البلح بـ 35/37 ، حيثُ أطلق على اسم البطولة "كأس المرحوم الاستاذ /أحمد حرب الكرد"

وتمنى رئيس بلدية دير البلح، دياب الجرو، للاتحاد بمزيد من مراتب أعلى في المسيرة الرياضية للنهوض بالحركة الرياضية بالمدينة.

وذكر الجرو، أن سبب تسمية البطولة النهائية باسم المرحوم الأستاذ، أحمد الكرد، تكريما له ولدورة البارز بدعم الحركة الرياضية، مؤكدًا على استمرار دعمه ومساندته للشباب الرياضي بما يلبي طموحاته والحصول على بطولات أخرى.

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