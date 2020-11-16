خافيير ماسكيرانو يعلن اعتزاله كرة القدم

ودّع ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، خافيير ماسكيرانو بعد إعلان اعتزاله كرة القدم، كما لم يتجاهل إنهاء فرناندو جاجو لمسيرته الكروية.

وسبق ماسكيرانو، جاجو الذي أعلن اعتزاله منذ أسبوع بعد سلسلة الإصابات التي تعرض لها مؤخرًا.

وتابع: "فير، أتمنى لك التوفيق دائمًا، التقينا عندما كنت بعمر 17 عامًا، وكان من دواعي سروري مشاركة غرفة الملابس معك في منتخب الأرجنتين والمنافسة ضدك في الدوري الإسباني. أتمنى أن تحقق أحلامك في السنوات المقبلة".

وأردف: "أما بالنسبة لماسكي، فقد عشنا سنوات طويلة سويًا، والتقينا كثيرًا وتشاركنا الكثير من الأمور. عشنا سويًا فترات رائعة وأيام صعبة مع المنتخب وفي برشلونة".

واختتم: "افتقدك منذ رحيلك عن برشلونة وأتمنى لك ولعائلتك التوفيق والسداد دائمًا".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أشارت إلى إمكانية انضمام ماسكيرانو للعمل مع منتخب الأرجنتين للشباب.