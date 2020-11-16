ميلادينوف: قرار "اسرائيل" اقامة مستوطنات جديدة غير قانوني

أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، عن قلقه البالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية إقامة مستوطنة جديدة، شرقي القدس المحتلة.

وقال ملادينوف في تصريح له "إنني قلق للغاية من قرار السلطات الإسرائيلية بفتح باب تقديم العطاءات لبناء جفعات هاماتوس".

وأضاف "إذا تم بناؤها، فإنها ستعزز حلقة من المستوطنات بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، ومن شأنها أن تضر بشكل كبير بآفاق دولة فلسطينية متصلة في المستقبل، ولتحقيق حل الدولتين، المتفاوض عليه على أساس خطوط 1967، مع القدس عاصمة لكلتا الدولتين".

وتابع ملادينوف "بناء المستوطنات غير قانوني، بموجب القانون الدولي وأدعو السلطات إلى التراجع عن هذه الخطوة ".

وكانت حركة السلام الآن الإسرائيلية قد قالت أمس الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية نشرت مناقصات لبناء 1257 وحدة استيطانية، كخطوة أولى لإقامة هذه المستوطنة، على أراضي بلدة بيت صفافا الفلسطينية، بالقدس الشرقية.