اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بعد اقتحامها بلدة النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان، باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال وسط إطلاق الأخير القنابل الغازية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اتجاه الشبان.

يشار إلى أن منذ شهر أكتوبر الماضي حتى صدور حتة التقرير، رصد 1854 انتهاكا من قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب تقرير صادر عن جهاز رسمي في الضفة، فقد استشهد مواطنين اثنين، وجرح 154 آخرين بنيران قوات الاحتلال، فيما اعتقلت384 مواطنًا، وهدمت 16منزلًا، منذ اكتوبر.