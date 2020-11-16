القدرة: سيتم الإعلان عن مناطق "حمراء" جديدة في غزة

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، د. أشرف القدرة، اليوم الاثنين، عن وجود مناطق جديدة سيتم الإعلان عنها بأنها منطقة "حمراء" بسبب زيادة إصابات كورونا فيها، مشيرًا إلى أن هناك 25 منطقة مصنفة بالحمراء في محافظات غزة الخمس.

وأكد القدرة، أن انتشار فيروس كورونا يتسع في قطاع غزة ،وأن خمسة حالات شابة مصابة بفيروس كورونا المستجد توجد حاليًا في مستشفى غزة الأوروبي

وكانت وزارة الصحة قد نبهت إلى خطورة الفيروس على الفئة الشابة، حيثُ يوجد عشرات الشبان المصابين داخل غرف العناية.

وشدّد القدرة، إلى ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والسلامة، وإلا يخدع الانسان بصحته.

وأوضح أن وزارة الصحة ما زلت تتوقع مزيد من تسجيل الإصابات في القطاع، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية هي في تعامل المواطنين وعدم التزامهم بالإجراءات السلامة المتبعة.

وذكر القدرة، على أن المنظومة الصحية ما زالت قادرة على التعامل مع الإصابات المسجلة؛ لكن زيادة الإصابات سيضغط عليها وسيؤثر على عملها.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم، عن تسجيل "453" إصابة بفيروس كورونا لتكون اليوم أعداد الاصابات الاعلى المسجلة في قطاع غزة منذ بداية تفشي الفيروس داخل المجتمع مما يدق ناقوس الخطر .

وقالت الوزارة خلال تقريرها الوبائي اليومي ان اعداد المسجلة جاءت بعد اجراء فحص لـ 2438 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية ، مشيرة الى انه تم تسجيل تعافي 310 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبينت ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 10985 اصابة منها ، 3366 حالة نشطة ، واجمالي المتعافين 7571 حالة ، واستقرار الوفيات عند 48 حالة .