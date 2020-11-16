ما سر شراسة كورونا في العدوى؟

توصل باحثون إلى أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، يمتلك سلاحا سريا مخفيا يسمح له بالارتباط بمستقبل على سطح الخلايا، لم يكن العلماء يعرفون دوره قبل ذلك، فما هو؟

وجاءت المعطيات من دراستين، واحدة أجراها باحثون من ألمانيا وفنلندا، منهم "لودوفيكو كانتوتي كاستلفيتري" و"رافي أوجا"، والأخرى أجراها باحثون من بريطانيا، منهم "جيمس إل. دالي" و"بوريس سيمونيتي"، ونشرت الدراستان في مجلة "ساينس" (Science) الجمعة الماضي.

ووجد الباحثون أن فيروس كورونا -واسمه العلمي "سارس-كوف-2″- يمتلك سلاحا سريا مخفيا على سطحه، وهو قطعة صغيرة من البروتين تسمح له بالارتباط بمستقبل ثان شائع جدا على سطح الخلايا، بالإضافة إلى الإنزيم المحول لـ"الأنجيوتنسين2" (ACE2) الذي تم تحديده بالفعل مستقبِلا.

وهذا الكشف مهم جدا؛ لأنه يمكن أن يفسر جزئيا سبب إصابة فيروس كورونا للخلايا البشرية بشكل فعال للغاية، وبالتالي تسبب هذا الوباء في وفاة أكثر من مليون و300 ألف شخص في العالم.