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الجزائر يتأهل لكأس امما إفريقيا 2021

  • فلسطين اليوم - الجزائر
  • 18:39 - 16 نوفمبر 2020
الجزائر يتأهل لكأس امما إفريقيا 2021 الجزائر يتأهل لكأس امما إفريقيا 2021
تقارير
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تأهل منتخب الجزائر اليوم الاثنين لكأس أمام إفريقيا رغم التعادل الايجابي مع منتخب زيمبابوي في الجولة الرابعة من تصفيات أمام أفريقيا.

وحصد الجزائر 10 نقاط من 4 مباريات ويبقى له مباراتين فيما وصل منتخب زيمبابوي للمركز الثاني برصيد 5 نقاط من 4 مباريات.

وسجل أهداف الجزائر كل من:

  • اللاعب أندي ديلور هدف الجزائر الأول في الدقيقة الـ 34
  • اللاعب رياض محرز الهدف الثاني للجزائر في الدقيقة 38

وسجل أهداف منتخب زيمبابوي كل من:

  • اللاعب كنوليدج موسونا الهدف الأول في الدقيقة 43
  • اللاعب Prince Dube هدف التعادل في الدقيقة 82

ملخص المباراة 

 

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