الجزائر يتأهل لكأس امما إفريقيا 2021

تأهل منتخب الجزائر اليوم الاثنين لكأس أمام إفريقيا رغم التعادل الايجابي مع منتخب زيمبابوي في الجولة الرابعة من تصفيات أمام أفريقيا.
وحصد الجزائر 10 نقاط من 4 مباريات ويبقى له مباراتين فيما وصل منتخب زيمبابوي للمركز الثاني برصيد 5 نقاط من 4 مباريات.
وسجل أهداف الجزائر كل من:
- اللاعب أندي ديلور هدف الجزائر الأول في الدقيقة الـ 34
- اللاعب رياض محرز الهدف الثاني للجزائر في الدقيقة 38
وسجل أهداف منتخب زيمبابوي كل من:
- اللاعب كنوليدج موسونا الهدف الأول في الدقيقة 43
- اللاعب Prince Dube هدف التعادل في الدقيقة 82
ملخص المباراة