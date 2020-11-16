بث مباشر مباراة مصر وتوجو اليوم الثلاثاء الموافق 17-11-2020

مشاهدة مباراة مصر وتوجو اليوم الثلاثاء الموافق 17-11-2020 حيثُ سيلعب المنتخبان في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الافريقية 2021 من اجل الوصول إلى المباريات النهائية ، وقال خبراء رياضيين إن منتخب مصر سيقدم أداء رائع وقوى ومركز في اللعبة لتحقيق الانتصار الحاسم على نضيره توجو لضمان العبور بصدارة المجموعة.

وفي هذه المقالة سنوفر لكم تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة 7 ، BeIN Sport HD 7 وستعرض القناة الرياضية مباراة مصر وتوجو بث مباشر ويمكن لكافة متابعين الكرة القدم الساحرة في الوطن العربي وتحديدًا المنتخب المصري ضبط التردد لمشاهدتها.

وستبث قناة بي أن سبورت 7 BeIN Sport HD 7 مباراة مصر وتوجو بجودة عالية وبتقنية HD ومتواصل بدون تقطيع كما ان القناة المشهورة في عالم كرة القدم تعرض محتواها الرياضي بالمجان وتستضيف خبراء رياضيين للحديث عن كل ما يتعلق في المباراة من أداء اللاعبين والمدربين والسيناريوهات المتوقعة.

ويطمح منتخب مصر ( الفراعنة ) في تحقيق فوز كبير للتأهل بصدارة المجموعة وهو حاليًا في لقاء الجولة الرابعة بالمجموعة السابعة .

تشكيلة منتخب مصر أمام توجو :

خط الهجوم: مصطفى محمد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – عبدالله السعيد – محمود حسن “تريزيجيه”- أحمد سيد “زيزو”.

خط الدفاع: محمد هاني – محمود حمدي “الونش” – أحمد حجازي – أحمد أبو الفتوح.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

موعد مباراة منتخب مصر وتوجو :

وسيتضيف ملعب كيغي مباراة منتخب مصر وتوجو اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 ، وذلك في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قناة بي أن سبورت 7 المفتوحة BeIN Sport HD 7 :

القمر الصناعي: النايل سات

معدل التصحيح: 3/4.

الجودة:hd.

التشفير: مفتوحة.

التردد: 11789.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب:عمودي.

تأسيس منتخب مصر :

منتخب مصر لكرة القدم أو منتخب الفراعنة هو الممثل الرسمي لمصر في رياضة كرة القدم.

ويعتبر منتخب الفراعنة مصر ، أول منتخب أفريقي وعربي يصل إلى نهائيات كأس العالم في عام 1934، كما حصل على بطولة كأس الأمم الافريقية سبعة مرات.

ويحمل المنتخب المصري لقب أكثر الفرق مشاركة بذات البطولة برصيد أربعة وعشرين مشاركة، فيما يدير المنتخب هاني أبو ريده.

وتأسس منتخب مصر عام 1921 ، كما وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1923 وانضم إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كمؤسس عام 1957.