يترقب الملايين من الأطفال في العالم العربي تغيير تردد قناة سبيس تون spacetoon 2021 بهدف ضبط القناة على الاشارة الجديدة.

وتعد قناة سبيس تون إحدى أكثر قنوات الاطفال متابعة في الوطن العربي من فئات محددة كالأطفال والشباب.

وتعتبر من أوائل قنوات الأطفال وأبرزهم في الوطن العربي نظرًا لما تقدمه القناة من برامج وألعاب وأناشيد متعددة للأطفال.

ونعرض لكم في هذه المقالة تردد قناة سبيس تون على القمر الصناعي النايل سات 2021

وتعرض القناة أفلام كرتونية وبرامج متخصصة للأطفال وتعمل هذه البرامج المتخصصة على تنمية وتوعية الأطفال من سن الثلاثة حتى عشر سنوات.

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قناة spacetoon 2021

كما أن جيل عام 2000 يعد من أكثر الأجيال التي يرغب في متابعتها ويفضلها على غيرها من قنوات الأطفال بسبب انطلاقتها في ذلك الوقت.

وانطلقت القناة في مارس عام 2000 بفقرة أطفال ضمن تلفزيون البحرين الحكومي وانطلقت كقناة مستقلة في 2002. لها مقران؛ الأول في دمشق والثاني افتتح في 2003 في دبي.

والقناة لها عشرة كواكب تحدد أصناف الرسوم المتحركة حسب المحتوى أو العمر.

وتمتلك سبيس تون مجموعة من المستثمرين السوريين وتتضمن مجموعة من الشركات المختصة بالطفل والإنتاج والدوبلاج والنشر.

اعتبارًا من 2016 تُبث سبيستون لـ 22 دولة، وتُحقق مشاهدات أكثر من 130 مليون مُشاهد.

كما تعرض أيضا في الفواصل الإعلانية العديد من العروض المتعلقة بلعب الأطفال الجديدة وغيرها.

وتبث قناة spacetoon مدار اليوم، حيث تعرض سلسلة مسلسل كونان ومسلسل (مازنجر – زد) كامل مترجم باللغة العربية وغيرها الكثير.

تردد قناة سبيس تون spacetoon 2021