المطران حنا: لن نتخلى عن انتماءنا لفلسطين وسنبقى صوت الحق المدافع عنها

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الاثنين :"لكل من يريدنا ان نتخلى عن انتماءنا لفلسطين ولهذا المشرق بأننا لن نتخلى عن مسيحيتنا الحقة ولن نتخلى عن انتماءنا لفلسطين ارضا وقضية وشعبا".

وأضاف حنا بقوله :"اما نحن في فلسطين فسنبقى صوتا مدافعا عن القضية الفلسطينية ولا تهمنا كثيرا الاصوات النشاز واصوات الجهلة الحاقدين المُضللين والمضَللين والذين لا يعرفون مسألة هامة وهي اننا عندما ندافع عن فلسطين وقضيتها العادلة انما ندافع عن المسيحية في مهدها وندافع عن اقدس بقعة في هذا العالم اختارها الله لكي تكون مكان تجسد محبته نحو البشر" .

وأشار حنا ان هنالك حملة محمومة تقودها جهات متصهينة مشبوهة في عالمنا وهي تستهدف المسيحيين في هذا المشرق وخاصة في فلسطين الارض المقدسة .

وأكد حنا رفض المسيحيين للتفسيرات السياسية الصهيونية المغلوطة "للكتاب المقدس" والتي يتبناها بعض من يدعون التبشير بالمسيحية في الغرب وهم في الواقع اعداء لدودين للمسيحية المشرقية وادوات مسخرة في خدمة اعداء المسيحية بهدف النيل من رسالتها وحضورها ومكانتها وتاريخها وعراقتها.

ولفت إلى أن المسيحيين لا يولون اهتماما لهذه الاصوات النشاز، والتي لن تؤثر علينا اطلاقا لا بل لن تزيدنا الا قناعة برسالتنا وحضورنا وانتماءنا لوطننا هذه البقعة المقدسة من العالم التي منها انطلقت المسيحية الى مشارق الارض ومغاربها .

وختم حنا بقوله :" الفلسطينيون شعب ظُلم من قبل اولئك الذين تآمروا عليه وعلى قضيته العادلة وهؤلاء المبشرين المتصهينين اليوم انما هم امتداد لهذا المشروع التآمري ليس فقط على فلسطين بل على هذا المشرق برمته وهنا وجب ان يكون الرعاة والاباء والمؤمنون على قدر كبير من الوعي وان يدركوا بأنه ليس كل من حمل الانجيل بيده وادعى انه مبشر به هو كذلك، فالكثيرون من هؤلاء هم مضللون ومشوهون ومسيئون للكنيسة ورسالتها واقوالهم باطلة لا علاقة لها بالإنجيل وتعاليمه المقدسة" .