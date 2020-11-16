اعلان نتائج الثانوية العامة للأسرى والأسيرات 2020

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين 16-11-2020 نتائج الثانوية العامة للأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي للعام 2020.

وكانت هيئة الأسرى قد جمعت علامات الطلبة من الأسرى وأرسلتها إلى وزارة التربية والتعليم العالي بهدف مراجعتها وتدقيقها وفق الشروط والمعايير، على أن يتم معادلتها بحسب الاتفاق المبرم بين الوزارة والهيئة حتى أصبحت على هذا الشكل.

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نتائج الثانوية العامة للأسرى والأسيرات 2020

وقالت الهيئة: "إن كشوفات العلامات لكافة المتقدمين سيتم تسليمها عبر مديريات وزارة التربية والتعليم كل في محافظته، علماً أن العدد الإجمالي للمتقدمين لهذا العام (461) أسير ممن انطبقت عليهم الشروط والمعايير.

وتوجهت الهيئة بالشكر لوزير التربية والتعليم والطواقم الفنية في الوزارة والهيئة، ولجان التدريس بالسجون على الجهود التي بذلتها من أجل السماح للأسرى بتقديم امتحان الثانوية لهذا العام.

وهنأت الهيئة الأسرى والأسيرات على نجاحهم، مثمنة عزيمتهم وإصرارهم في تحدي السجان الإسرائيلي بتحويل معتقلات الاحتلال لمدارس ث