للشهر الثالث.. الشيخ رائد صلاح داخل زنازين العزل الانفرادي في سجن عسقلان

دخل الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1984، اليوم الاثنين 16-11-2020 الشهر الثالث في زنازين العزل الانفرادي في سجن "عسقلان".

وكان الشيخ صلاح قد نقل من سجن الجلمة إلى سجن "شيكما" في عسقلان في ذات اليوم الذي بدأ فيه اعتقاله في 16 آب/أغسطس الماضي، بحسب ما أفاد به طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح.

ويعاني الشيخ رائد صلاح من ظروف صحية واعتقالية صعبة وفقًا لطاقم الدفاع عنه، والذي أكد أن الشيخ صلاح منع من زيارة الأهل وعدم امداده بالاحتياجات الخاصة كالكتب والصحف والمجلات وغيرها.

المحامي خالد الزبارقة أوضح أن "مواصلة عزل الشيخ رائد صلاح له تداعيات خطيرة، من حيث استمرار مسلسل الانتقام منه وعدم السماح له بممارسة حقوقه، كما تدل على أن خلفية اعتقال هي لأسباب سياسية بحتة لا علاقة لها بالأمن".

الشيخ رائد صلاح

وأشار إلى أن قوات الاحتلال ترفض إدخال الكتب إلى زنزانة الشيخ صلاح، كما رفضت طلبا بخصوص نقل الشيخ صلاح إلى سجن قريب من مكان سكنه كي تتمكن والدته المريضة من زيارته، حيث لا يسمح له بالاتصال بوالدته للاطمئنان عليها.

وتابع "أخبرني الشيخ رائد خلال زيارته، أن أحد المسؤولين في إدارة السجن، أبلغه أن رفض طلبه الانتقال إلى سجن في شمال البلاد لا يتعلق بإدارة السجن، وإنما الرفض جاء من قبل إدارة السجون".

وفرضت محكمة الاحتلال يوم 10 شباط/ فبراير 2020 السجن الفعلي على الشيخ صلاح 28 شهرا في "مِلَفّ الثوابت" مع تخفيض 11 شهرا قضاها بالاعتقال الفعلي في المِلَفّ المذكور.