صلاح : نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التعامل مع مصابي كورونا في القطاع

قال مدير مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة د.معتصم صلاح اليوم الإثنين، "نحن على أعتاب مرحلة جديدة من سياسة التعامل مع المصابين بكورونا مع زيادة أعداد الإصابات، وهي سياسة العزل المنزلي".

وأضاف صلاح في تصريحات اذاعية :" أنّ هناك إشاعات انتشرت مؤخراً بأن المصاب مخير بين العزل المنزلي وبين العزل في مراكز العزل وهذا الأمر غير صحيح، وسيتم عزل كل المرضى منزلياً عدا الحالات التي تحتاج رعاية صحية أو الذي لا تتوفر الشروط الصحية لعزله في المنزل.

وأوضح "لا يمكن أن تتحمل المنظومة الصحية لوحدها هذه الأزمة، ويجب أن يكون هناك مشاركة وتحمل للمسئولية من قبل المجتمع".

وبين صلاح:" تم الانتهاء من مراجعة سياسات وإجراءات العزل المنزلي، وحسب هذه السياسة سيكون هناك زيارة أولى للمصابين ما بين اليوم الثاني والثالث وهدفها التقييم الصحي للمصاب وتقييم المنزل من حيث ملائمته للعزل المنزلي أم لا، وزيارة أخرى قبل إنهاء العزل المنزلي للتأكد من خلو المصاب من أي أعراض للإصابة".