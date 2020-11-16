تردد قناة 218TV الجديدة وأهم برامجها

تشهد منصات التواصل الاجتماعي في الاردن عمليات بحث كبيرة حول تردد قناة 218TV الجديدة وعن أهم البرامج التي ستقدمها القناة.

القناة هي ليبية لكن عمليات ومحركات البحث في المملكة الاردنية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في البحث على تردداتها خلال الساعات الماضية.

وتقدم القناة برامج سياسية متخصصة والتي يُعدًّها عدد من المحررين والمذيعين الشباب الذين تلقوا دورات متخصصة في مجال الاعلام.

وتتميز القناة عن غيرها من القنوات العربية بخدمة العاجل في تقديم الخبر للكثير من الناس سواء كان الخبر يهم فئة معينة من الناس.

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تردد قناة 218TV

وتقوم القناة بتغطية الأخبار من كل التفاصيل والجوانب المتعددة لا سيما الشأن الليبي في مختلف مجالاته.

كما تقدم القناة مادة مفيدة وترفيهية بروح شبابية تخاطب كافة شرائح المجتمع وهذا ما يميزها عن غيرها من القنوات الاخبارية الليبية، فهي تهتم بالأخبار الرياضة والفن والمجتمع المدني وغير ذلك .

كما تهتم القناة في فن الدراما العربي والعالمي الذي يناقش قضايا لها صلة حميمة بحياة الليبيين، كما تهتم بالعمل الوثائقي في مضمونه الانساني العام لتعريف المشاهد بما دار ويدور حوله من تغييرات في العالم.

تردد قناة 218TV الجديدة

تردد قناة 218 على نايل سات

التردد: 12398 V

معدل الترميز: 27.500

تصحيح الخطأ: 5/6:FEC