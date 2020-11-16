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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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سبب الغاء امتحانات الفصل الدراسي الاول للمرحلة الابتدائية في الامارات

  • فلسطين اليوم - ابو ظبي
  • 16:20 - 16 نوفمبر 2020
وزارة التربية والتعليم في الامارات وزارة التربية والتعليم في الامارات
تقارير
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تساءل أولياء أمور الطلبة في الامارات عن سبب الغاء امتحانات الفصل الدراسي الاول للمرحلة الابتدائية.

ودشن نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في الامارات هاشتاق يتساءل عن حقيقة إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2020 -2021 للمراحل الابتدائية.

وزارة التربية والتعليم الإماراتية، أكدت خلال تصريح مقتصب، أنه لا يوجد لطلاب الصفوف من الأول وحتى الثالث امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

 

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وبينت الوزارة أن التقييم سيقتصر على ما نفذوه وحققوه من نتائج وتقويمات وأعمال ومهام تصب جميعاً في التقويم التكويني المدرسي.

قرار الإلغاء جاء بسبب الازدياد في معدلات الاصابة بفيروس كورونا داخل الامارات، وتوجه وزارة التربية للتعليم المدمج .

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الأحد، تسجيل 1,210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و 691 حالة شفاء وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

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