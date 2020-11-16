الولايات المتحدة تتجاوز الـ11 مليون إصابة بكورونا

تجاوزت الولايات المتحدة الامريكية عتبة الـ11 مليون إصابة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

ولا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرّراً من الجائحة في العالم، ويبدو أنّ الوضع آخذ في التدهور، مع رفض ترامب الاعتراف بخسارته بالانتخابات حتى الآن.

وكانت أحصت الولايات المتحدة مليون إصابة جديدة بكورونا في أقل من أسبوع، فيما تجاوزت الاصابات أمس الأحد عتبة الـ11 مليون إصابة بالفيروس، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

ويذكر أن الولايات المتحدة تخطت عتبة العشرة ملايين إصابة بكورونا في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وأما اليوم الإثنين، وبعد ستّة أيّام فقط بات العدد الإجماليّ للإصابات في البلاد يبلغ 11,025,046، وفق إحصاءات جونز هوبكنز.

ويشار إلى أنه سُجّل أيضاً ما مجموعه 246,108 وفيات في البلاد جرّاء الفيروس منذ انتشاره في العالم.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرّراً من الجائحة في العالم، ويبدو أنّ مسار الأمور آخذ في التدهور منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ما أجبر السلطات على اتّخاذ إجراءات جديدة.