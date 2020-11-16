أعلى منطقة سجلت اصابات بفيروس كورونا اليوم

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة صورة عن خارطة اصابات فيروس كورونا اليوم الاثنين 16-11-2020 وشهدت الاحصائية تسجيل نحو 453 اصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت مدينة غزة أعلى نسبة لتسجيل الاصابات حيث بلغت نحو 166 اصابة ثم جاءت منطقة الشمال بـ 86 اصابة جديدة بالفيروس أما محافظة الوسطى سجلت اصابة 78 وخانيونس 63 اصابة ورفح 60 اصابة بالفيروس.

لكن أكثر المناطق تسجيلًا للإصابات بفيروس كورونا داخل المدن الرئيسية هي منطقة جباليا حيث سجلت 69 اصابة بفيروس كورونا، تليها منطقة وسط البلد في خانيونس بـ 43 اصابة ثم رفح الشرقية بـ 42 اصابة.

خارطة توزيع اصابات فيروس كورونا اليوم



