ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

أعلى منطقة سجلت اصابات بفيروس كورونا اليوم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:56 - 16 نوفمبر 2020
خارطة اصابات فيروس كورونا اليوم الاثنين 16-11-2020 خارطة اصابات فيروس كورونا اليوم الاثنين 16-11-2020
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة صورة عن خارطة اصابات فيروس كورونا اليوم الاثنين 16-11-2020 وشهدت الاحصائية تسجيل نحو 453 اصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت مدينة غزة أعلى نسبة لتسجيل الاصابات حيث بلغت نحو 166 اصابة ثم جاءت منطقة الشمال بـ 86 اصابة جديدة بالفيروس أما محافظة الوسطى سجلت اصابة 78 وخانيونس 63 اصابة ورفح 60 اصابة بالفيروس.

لكن أكثر المناطق تسجيلًا للإصابات بفيروس كورونا داخل المدن الرئيسية هي منطقة جباليا حيث سجلت 69 اصابة بفيروس كورونا، تليها منطقة وسط البلد في خانيونس بـ 43 اصابة ثم رفح الشرقية بـ 42 اصابة.

 

خارطة توزيع اصابات فيروس كورونا اليوم 

خارطة اصابات فيروس كورونا اليوم الاثنين 16-11-2020
 

الأكثر مشاهدة

متعلقات